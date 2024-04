Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novartis: le conseil de MorphoSys recommande l'offre d'achat information fournie par Cercle Finance • 11/04/2024 à 16:20









(CercleFinance.com) - Le conseil d'administration et le directoire de la société biopharmaceutique allemande MorphoSys ont recommandé jeudi aux actionnaires d'apporter leurs titres à l'offre d'achat lancée par Novartis.



Le géant suisse de la santé a annoncé dans la matinée avoir officiellement démarré son offre publique d'achat sur l'ensemble des actions de MorphoSys, à un prix de 68 euros par action.



Dans un communiqué, les dirigeants de MorphoSys font valoir que cette offre de 2,7 milliards d'euros, libellée entièrement en espèces, fait ressortir une prime de 94% par rapport au cours moyen pondéré de l'action au cours du mois ayant précédé l'intérêt de Novartis.



L'offre, qui doit se clôturer le 13 mai, reste toutefois conditionnée à l'obtention d'un niveau minimum de 65% du capital.



MorphoSys, une entreprise spécialisée dans les thérapies à base d'anticorps pour les patients atteints d'un cancer ou d'une maladie auto-immune, a contribué au développement de plus de 100 produits candidats, dont le Tremfya, aujourd'hui commercialisé par J&J dans le traitement du psoriasis.





Valeurs associées NOVARTIS Swiss EBS Stocks -0.55%