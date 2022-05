Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis: lancement d'une initiative pour les biosimilaires information fournie par Cercle Finance • 31/05/2022 à 15:32









(CercleFinance.com) - Sandoz, filiale de Novartis spécialisée dans les médicaments génériques et biosimilaires, annonce le lancement d'une nouvelle initiative mondiale appelée 'Act4Biosimilars' pour aider à lutter contre les inégalités en matière de santé dans le monde.



Soutenue par un comité directeur multidisciplinaire, Act4Biosimilars vise à accroître l'accès des patients aux médicaments de pointe en facilitant une plus grande approbation, accessibilité, acceptabilité et abordabilité (les 4 A) des biosimilaires.



L'initiative affiche pour objectif d'accroitre d'au moins 30% l'adoption des biosimilaires dans 30 pays ou plus à horizon 2030. Le comité directeur va élaborer un plan d'action pour fournir les stratégies, les outils et les activités nécessaires.





