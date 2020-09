Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : label de sécurité renforcé pour Beovu dans l'UE Cercle Finance • 14/09/2020 à 13:53









(CercleFinance.com) - Novartis annonce que le CHMP a approuvé une mise à jour pour le label de sécurité de son Beovu (brolucizumab) pour y intégrer des informations concernant la vascularite rétinienne et l'occlusion vasculaire rétinienne. Cette mise à jour est applicable dans les 27 pays de l'UE ainsi qu'au Royaume Uni, en Norvège, en Islande et au Lichtenstein. Beovu est maintenant approuvé dans la DLMA humide dans plus de 40 pays, dont les Etats-Unis, l'Union européenne et le Japon.

