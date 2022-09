Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Novartis: la journée d'investisseurs peine à séduire information fournie par Cercle Finance • 22/09/2022 à 09:41

(CercleFinance.com) - Novartis a fait le point jeudi sur ses perspectives à l'occasion de la journée 'Meet Novartis Management', une manifestation dédiée aux rencontres avec la communauté financière.



Dans un communiqué publié en préambule à la réunion, le groupe suisse a réaffirmé son intention de devenir un spécialiste ('pure player') de l'innovation thérapeutique suite à la scission de sa filiale de médicaments génériques Sandoz, qu'il compte boucler au second semestre 2023.



Vas Narasimhan, son directeur général, a indiqué que le laboratoire visait une croissance moyenne annuelle de son chiffre d'affaires de l'ordre de 4% d'ici à 2027.



Sa marge opérationnelle 'core' devrait, elle, s'établir à un niveau supérieur ou égal à 40% à un horizon de moyen et long terme.



Novartis - qui dit désormais vouloir se focaliser sur cinq grands domaines d'activité (cardiovasculaire, immunologie, neurosciences, tumeurs solides et hématologie) - explique qu'il compte avant tout concentrer son développement sur le marché américain, mais également sur des pays comme la Chine, l'Allemagne et le Japon.



Sans surprise, le groupe a mis l'accent sur ses huit 'blockbusters', à savoir Cosentyx, Entresto, Zolgensma, Kisqali, Kesimpta, Leqvio, Pluvicto et Scemblix, qui disposent tous, selon lui, d'un potentiel de ventes estimé à 'plusieurs milliards de dollars'.



Toutes ces annonces étaient accueillis sans grand entrain jeudi à la Bourse de Zurich, où le titre Novartis cédait 1,3% en début de séance, un repli en ligne avec celui de l'indice SMI.



Organisé au sein du siège de Bâle (Suisse), l'événement 'Meet Novartis Management' doit permettre aux investisseurs et analystes d'échanger avec plusieurs cadres dirigeants de l'entreprise.