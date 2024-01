Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novartis: la FDA approuve une nouvelle unité de production information fournie par Cercle Finance • 05/01/2024 à 15:55









(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé vendredi que la Food and Drug Administration (FDA) américaine avait approuvé un nouveau site de production pharmaceutique pour Pluvicto, son nouveau traitement contre le cancer de la prostate, basé à Indianapolis.



Cette unité ultra-moderne, qui affiche une superficie de 6500 m2, sera entièrement dédié à la fabrication de thérapies par radioligands. Il s'agit de la seconde usine du groupe aux Etats-Unis, après celle de Millburn (New Jersey).



Le site doit permettre au laboratoire de faire face à une demande croissante sur le marché américain, voire au Canada, puisque le site italien d'Ivrea doit également fournir l'international.



Celui de Saragosse (Espagne) est quant à lui uniquement destiné à l'approvisionnement des marchés hors Etats-Unis.



Avec ces quatre sites de production, Novartis pense être en mesure de générer une production de quelque 250.000 doses de radioligands en 2024 et pour les années à venir.



L'entreprise rappelle qu'elle conduit actuellement plusieurs essais cliniques sur l'efficacité des radioligands dans d'autres cancers (sein, colon, poumon et pancréas, entre autres).





