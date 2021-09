Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : la FDA accepte l'examen du tislelizumab information fournie par Cercle Finance • 13/09/2021 à 09:32









(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé lundi que la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis avait accepté d'examiner la demande d'approbation de son immunothérapie tislelizumab dans le traitement du cancer de l'oesophage. La demande de licence de produit biologique (BLA, Biologics License Application) présentée par le laboratoire suisse porte sur le traitement du carcinome cellulaire squameux de l'oesophage, à des stades avancé ou métastatique, suite à l'échec d'une thérapie générale. Novartis dit vouloir faire du tislelizumab, un anticorps dit anti-PD1, la pierre angulaire de son programme d'immunothérapie, une approche qui consiste à stimuler le système immunitaire des patients ou à lever les blocages induits par le cancer.

