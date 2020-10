Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : la Commission européenne approuve Adakveo Cercle Finance • 30/10/2020 à 14:42









(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé vendredi que la Commission européenne l'avait autorisé à mettre sur le marché Adakveo, un médicament permettant de traiter les crises survenant chez les patients atteints de drépanocytose. La drépanocytose - une maladie génétique très répandue qui se manifeste notamment par une anémie, des crises douloureuses et un risque accru d'infections - touche chaque année 50.000 personnes en Europe. Novartis a également annoncé ce vendredi avoir reçu de la part des autorités sanitaires le feu vert à la fabrication au Japon de Kymriah, son traitement contre la leucémie. Le laboratoire suisse va ainsi devenir le premier groupe à produire des thérapies cellulaires dites 'CAR-T' sur le continent asiatique. A noter également que Novartis a fait part hier de l'acquisition de Vedere Bio, une start-up américaine spécialisée dans les thérapies géniques permettant de restaurer la vue.

