Novartis: l'UE autorise Jakavi dans le rejet de greffe

(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé jeudi avoir obtenu l'approbation des autorités européennes pour le Jakavi pour ce qui concerne le traitement des patients souffrant d'un rejet du greffon.



Ce feu vert concerne le traitement des patients âgés de 12 ans et plus souffrant d'un rejet du greffon au stade aigu ou chronique et répondant mal aux corticostéroïdes ou à d'autres thérapies systémiques.



Dans un communiqué, Novartis estime qu'entre 30% et 60% des patients souffrant d'un rejet du greffon ne répondent pas favorablement à une corticothérapie administrée en première intention.



Lors d'essais cliniques, le Jakavi a obtenu au sein de cette population des taux de réponse favorables compris entre 50% et 62%, contre 26% à 39% pour les traitements existants, fait-il valoir dans un communiqué.



Hier, Novartis avait déjà auprès de Bruxelles le feu vert pour une troisième indication concernant sa thérapie CAR-T Kymriah, à savoir le lymphome folliculaire réfractaire après au moins deux cycles de traitement systémique.





Valeurs associées NOVARTIS Swiss EBS Stocks +0.29%