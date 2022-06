Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis: l'UE approuve Cosentyx dans l'arthrite juvénile information fournie par Cercle Finance • 27/06/2022 à 11:45









(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé lundi que la Commission européenne avait donné son approbation à la mise sur le marché de Cosentyx dans le traitement de plusieurs formes de l'arthrite juvénile.



Le feu vert de Bruxelles concerne l'utilisation du médicament dans l'enthésite en relation avec l'arthrite juvénile (ERA) et dans l'arthrite psoriasique juvénile (JPsA) chez les enfants âgés de plus de six ans.



Cette décision porte uniquement sur les jeunes patients dont l'état de santé ne s'est pas suffisamment amélioré avec les traitements existants, ou qui n'arrivent pas à les tolérer.



Dans son communiqué, Novartis dit travailler de manière étroite avec les autorités sanitaires afin de mettre le plus rapidement possible sur le marché Cosentyx, déjà autorisé en Europe dans le traitement du psoriasis de l'enfant.



Le groupe biopharmaceutique suisse a également dévoilé ce lundi de nouvelles données de phase III concernant Kesimpta, son traitement de la sclérose en plaques.



Ces résultats font notamment apparaître qu'au bout de quatre ans de traitement, 78,8% des patient n'avaient pas subi de rechute ni de dégradation de la maladie, contre 51,8% chez les patients étant passés du teriflunomide à Kesimpta durant la période de l'essai.





