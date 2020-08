Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : jugement favorable aux Etats-Unis Cercle Finance • 18/08/2020 à 10:50









(CercleFinance.com) - Un tribunal américain a rendu un arrêt favorable à Novartis en considérant comme valide le brevet ayant trait au dosage de Gilenya, son traitement contre la sclérose en plaques. Le tribunal fédéral de première instance du Delaware a également considéré que le projet de générique porté par l'américain HEC portait atteinte au brevet relatif au dosage du médicament. Le groupe biopharmaceutique se défend, depuis quelques années, contre la menace de l'apparition aux Etats-Unis de plusieurs versions biosimilaires de Gilenya, son médicament le plus vendu dans le monde avec un chiffre d'affaires de plus de 3,3 milliards de dollars l'an dernier. Pour ce faire, Novartis a dû passer un certain nombre d'accords 'confidentiels' avec des génériqueurs, prévoyant un lancement tardif de leurs produits. L'action Novartis était en très légère hausse (+0,1%) mardi matin à la Bourse de Zurich.

Valeurs associées ALCON SIX Swiss Exchange -1.75%