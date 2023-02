Novartis: hausse des bénéfices à changes constants en 2022 information fournie par Cercle Finance • 01/02/2023 à 08:40

(CercleFinance.com) - Novartis publie un BPA core de 6,12 dollars au titre de l'année 2022, en croissance de 6% à taux de changes constants (+14% hors impact du résultat core de Roche), et un résultat opérationnel core de près de 16,7 milliards de dollars, en hausse de 8% à tcc.



A plus de 50,5 milliards de dollars, le chiffre d'affaires du groupe de santé suisse a augmenté de 4% à tcc (-2% en données brutes), avec des hausses similaires pour la division innovative medicines et la filiale de génériques et de biosimilaires Sandoz.



Le rachat d'actions à concurrence de 15 milliards de dollars annoncé précédemment se poursuit, une enveloppe de 4,9 milliards restant à exécuter, et un dividende de 3,20 francs suisses par action, en augmentation de 3,2%, sera proposé pour l'exercice 2022.



Pour l'année 2023, Novartis vise une croissance du chiffre d'affaires à un chiffre bas à moyen et du résultat opérationnel core à un chiffre moyen (et à un chiffre moyen à élevé pour la division innovative medecines).