Novartis : hausse de moitié du résultat net trimestriel

(CercleFinance.com) - Novartis publie un résultat net de 2,9 milliards de dollars et un résultat opérationnel core de 4,34 milliards au deuxième trimestre, en hausses respectives de 49% et 13% à changes constants, pour un chiffre d'affaires net de près de 13 milliards, en croissance de 9%. En excluant le déstockage dû aux achats anticipés de l'exercice précédent, le géant de la santé estime que son résultat opérationnel core et son chiffre d'affaires net ont augmenté de 4% et 5% respectivement, toujours en monnaies locales. 'Tournés vers l'avenir, nous reconfirmons nos prévisions pour l'exercice en cours et notre engagement à poursuivre notre croissance sur le long terme', déclare le CEO du groupe helvétique, Vas Narasimhan.

Valeurs associées NOVARTIS Swiss EBS Stocks 0.00%