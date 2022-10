Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis: hausse de 1% du BPA core au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 25/10/2022 à 09:18









(CercleFinance.com) - Novartis publie un BPA core de 1,58 dollar au titre du troisième trimestre 2022, en hausse de 1% à taux de changes constants (-8% en données publiées), mais hors impact du résultat core de Roche, il a progressé de 10%.



Toujours à tcc, son résultat opérationnel core a augmenté de 5% à 4,28 milliards de dollars, appuyé principalement par une augmentation du chiffre d'affaires de 4% à plus de 12,5 milliards, soutenue notamment par les franchises Entresto, Kesimpta et Kisqali.



Novartis confirme ses prévisions de l'exercice 2022 avec une croissance du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel core attendue à un chiffre dans le milieu de la fourchette, mais revoit à la hausse ses prévisions pour sa division Sandoz.





