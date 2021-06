Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : gagne plus de 2%, porté par une analyse positive Cercle Finance • 09/06/2021 à 17:03









(CercleFinance.com) - Novartis gagne plus de 2%, porté par une recommandation de Oddo BHF qui maintient sa recommandation de 'surperformance' sur le titre avec un objectif de cours de 93 francs suisses. Le broker souligne 'la confirmation d'une position forte en oncologie' à la suite du congrès de l'ASCO 2021. 'Cette aire thérapeutique reste bien évidemment clé pour le groupe représentant 31% des ventes en 2020', juge l'analyste, qui retient à court terme que trois molécules (Lu-PSMA-617, Tislelizumab et Asciminib) seront enregistrées cette année. 'Avec une croissance anticipée des BPA de 7,5% par an sur la période 2020-2024 et un PE 2022 qui présente une décote de 12% par rapport à ses pairs, le PEG de la société ressort à 1,7 fois contre 1,8 fois pour le secteur', note-t-il par ailleurs.

Valeurs associées NOVARTIS Swiss EBS Stocks +2.29%