Novartis: futur président désigné pour Sandoz information fournie par Cercle Finance • 20/02/2023 à 08:56

(CercleFinance.com) - Novartis annonce que son conseil d'administration a décidé la nomination de Gilbert Ghostine au poste de futur président du nouveau conseil d'administration de Sandoz, sa filiale de médicaments génériques et de biosimilaires.



Depuis 2014, Gilbert Ghostine est le CEO de Firmenich, société basée à Genève et plus grande entreprise non cotée de parfums et d'arômes au monde. Il a aussi occupé des postes de direction chez Diageo et siège au conseil d'administration de Danone.



Il prendra ses nouvelles fonctions à la suite de la séparation de Sandoz et de Novartis au second semestre 2023, séparation sous réserve de son approbation finale par le conseil d'administration et les actionnaires de Novartis.