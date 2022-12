Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis: feu vert en Europe dans le cancer de la prostate information fournie par Cercle Finance • 13/12/2022 à 09:46









(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé mardi que la Commission européenne avait approuvé Pluvicto dans le traitement des patients atteints d'un cancer de la prostate résistant à la castration métastatique (CPRCm).



Le feu vert de Bruxelles concerne les patients exprimant l'antigène membranaire spécifique de la prostate (PSMA) ayant déjà reçu au moins un inhibiteur de la voie de signalisation du récepteur des androgènes et une chimiothérapie à base de taxane.



Avec cette autorisation, Pluvicto devient le premier traitement ciblé par radioligand approuvé en Europe pour les patients admissibles atteints d'un CPRCm.



Il s'agit d'un traitement de précision contre le cancer qui associe un composé de ciblage (ligand) et un radio-isotope thérapeutique (particule radioactive).



Une fois administré dans le sang, le médicament se lie aux cellules cancéreuses exprimant le PSMA ciblées pour administrer un traitement par rayonnement directement à ces cellules et aux cellules environnantes, perturbant leur capacité à se reproduire et déclenchant la mort cellulaire.



Selon les statistiques, les hommes atteints d'un cancer de la prostate métastatique ont actuellement trois chances sur 10 de survivre à leur maladie à un horizon de cinq ans.





