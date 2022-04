Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis: feu vert à l'extension du site en Caroline du Nord information fournie par Cercle Finance • 05/04/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - Novartis annonce l'octroi par la FDA des États-Unis d'une licence commerciale pour son usine de fabrication de thérapies géniques multiproduits de Durham (Caroline du Nord), située dans le Research Triangle Park.



Le groupe de santé suisse pourra ainsi installer une deuxième ligne à l'état de l'art, couvrant près de 15800 m2, pour la fabrication de Zolgensma, s'ajoutant au site de Libertyville (Illinois) qui a été approuvé à cette fin en 2019.



La principale responsabilité initiale du site sera donc la fabrication de Zolgensma, traitement unique essentiel pour l'amyotrophie spinale (SMA). Il commencera immédiatement à produire et à expédier la thérapie génique à travers les États-Unis.





