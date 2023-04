Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Novartis: essai prometteur autour de l'iptacopan information fournie par Cercle Finance • 26/04/2023 à 11:51

(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé aujourd'hui les résultats détaillés d'un essai de phase III portant sur l'iptacopan administré en monothérapie orale expérimentale chez des adultes atteints d'hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN) et n'ayant pas reçu d'inhibiteurs du complément (y compris les traitements anti-C5).



Le laboratoire fait savoir que l'essai a atteint son critère d'évaluation principal et a démontré 'des avantages cliniquement significatifs' pour tous les critères d'évaluation secondaires.



Ainsi, il apparaît qu'avec ce traitement, 92,2% des patients ont obtenu une augmentation de 2g/dL ou plus du taux d'hémoglobine par rapport à la valeur initiale sans avoir besoin de transfusions de globules rouges après la période de traitement de base de 24 semaines.



' Outre l'amélioration de l'hémolyse et de la fatigue observées avec les traitements actuellement disponibles, les patients hémolytiques traités avec l'iptacopan obtiennent une amélioration de l'anémie jamais vue auparavant avec les anti-C5 ; ces données soulignent le potentiel de l'iptacopan en tant que médicament oral révolutionnaire pour cette maladie dévastatrice ', a commenté Antonio Risitano, co-chercheur principal de l'essai et président du groupe d'intérêt international sur l'HPN.



Novartis précise que les données ont été présentées lors de la 49e réunion annuelle de la Société européenne de transplantation de sang et de moelle osseuse (EBMT).