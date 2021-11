Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : en repli, un analyste n'est plus à l'achat information fournie par Cercle Finance • 05/11/2021 à 18:00









(CercleFinance.com) - Le titre a terminé la séance en repli (-0,3%) pénalisé par l'analyse d'UBS. Le bureau d'études a dégradé sa recommandation sur Novartis de 'achat' à 'neutre' avec un objectif de cours ramené de 92 à 80 francs suisses, nouvelle cible qui ne laisse plus qu'un potentiel de hausse de 5% pour le titre du groupe pharmaceutique helvétique. 'Les vents contraires en oncologie et les délais plus longs pour faire des plateformes telles que le CAR T et les thérapies géniques des moteurs de croissance plus forts signifient que nous voyons une faible croissance à court terme par rapport aux pairs', explique le broker.

Valeurs associées NOVARTIS Swiss EBS Stocks -0.31%