NOVARTIS en repli après un trimestre en demi-teinte

(AOF) - Novartis cède 1,68% à 75,05 francs suisses, la révision à la hausse de ses objectifs 2020 étant reléguée au second plan par un chiffre d'affaires trimestriel décevant. Au troisième trimestre, le laboratoire suisse a réalisé un bénéfice net d'1,9 milliard de dollars contre 2 milliards un an plus tôt. Il a été pénalisé par une amende de 385 millions d'euros de l'autorité française de la concurrence dans le cadre de pratiques abusives visant à préserver les ventes du médicament Lucentis. Le résultat net "core" a progressé, lui, de 10% à taux de change constant pour atteindre 3,467 milliards.

Le résultat opérationnel core a grimpé de 11% à taux de change constant à 4,069 milliards grâce à un mix produits très favorable et à la baisse des dépenses. Les analystes tablaient sur 3,773 milliards. La marge s'est élevée à 33,2% contre un consensus de 29,9%.

Le chiffre d'affaires, en revanche, n'a gagné que 2% à taux de change constant pour s'établir à 12,259 milliards. Le marché escomptait 12,603 milliards.

Les nouveaux médicaments ont continué de croître (+45% à 632 millions pour Entresto; +7% à 1,012 milliard pour Cosentyx; +51% à 122 millions pour Kymriah), mais le reste de l'activité a été affecté par la crise. La branche générique Sandoz en particulier.

Concernant 2020, le groupe continue de tabler sur une croissance des ventes, toujours à taux de change constant, à un chiffre vers +5%. Il a relevé, de nouveau, son objectif de croissance de son résultat opérationnel core à 2 chiffres à entre +10/+15% à taux de change constant (contre +10% précédemment et un consensus de +6,6%).

