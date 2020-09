Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : en hausse, un broker initie le titre à l'achat Cercle Finance • 29/09/2020 à 11:24









(CercleFinance.com) - L'action Novartis signe la plus forte progression de l'indice suisse SMI mardi matin à la Bourse de Zurich, le laboratoire biopharmaceutique profitant d'une note de Berenberg dans laquelle le courtier initie la valeur à l'achat. A 11h20, le titre progressait de 0,7%, contre un repli de 0,3% au même instant pour le SMI et pour l'indice STOXX Europe 600 Health Care du secteur européen de la santé. Berenberg - qui vise un cours de 96 francs suisses pour Novartis - a initié ce matin la couverture de 11 valeurs pharmaceutiques de premier plan, avec à la clé des recommandations d'achat sur AstraZeneca, Bristol-Myers Squibb, GlaxoSmithKline et Novartis.

