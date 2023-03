Novartis en hausse après des résultats positifs de Kisqali contre le cancer du sein

(AOF) - Novartis est attendu en hausse de plus de 6,81% à Zurich à 81,56 francs suisses après que l’essai de phase III Natalee sur son produit Kisqali a donné des résultats positifs contre le cancer du sein. L'essai a atteint le critère d'évaluation principal lors de l'analyse intermédiaire, démontrant un bénéfice cliniquement significatif dans une large population de patientes atteintes d'un cancer au stade précoce. Kisqali associé à un traitement endocrinien (TE) réduit significativement le risque de récidive de la maladie par rapport au TE standard seul dans le cadre d'un traitement adjuvant.

Conformément au protocole de l'étude Natalee, le suivi des patientes se poursuivra afin d'évaluer les résultats à long terme, y compris la survie globale.

"Les résultats préliminaires positifs de Natalee représentent une étape majeure dans notre ambition d'étendre les bénéfices de Kisqali aux patientes à des stades plus précoces du cancer du sein, en s'appuyant sur l'héritage de ce traitement efficace dans le cancer du sein métastatique HR+/HER2", a déclaré le Dr Shreeram Aradhye, directeur médical de Novartis.

