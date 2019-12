Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : échec des études sur fevipiprant dans l'asthme Cercle Finance • 16/12/2019 à 08:42









(CercleFinance.com) - Novartis indique que ses études pivots de phase III Luster 1 et 2 n'ont pas atteint le seuil de pertinence clinique en termes de réduction du taux d'exacerbations modérées à sévères, comparé à placebo après 52 semaines de traitement. Ces études évaluaient l'efficacité et la sécurité de fevipiprant (QAW039), médicament expérimental par voie orale et à une prise quotidienne, dans le traitement de patients souffrant d'asthme modéré à sévère (Gina 4 et 5) non contrôlé. Si fevipiprant s'est montré généralement bien toléré, le laboratoire pharmaceutique suisse reconnait que les données de ces études 'ne soutiennent pas de développement supplémentaire du produit dans l'asthme comme indication principale'.

