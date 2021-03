Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : échec d'un essai contre le cancer de poumon Cercle Finance • 09/03/2021 à 09:23









(CercleFinance.com) - L'association de l'immunothérapie canakinumab de Novartis avec une chimiothérapie classique n'a pas atteint l'objectif principal d'une étude clinique de phase avancée dans le cancer du poumon, a annoncé mardi le laboratoire suisse. Les résultats de l'essai de phase III - baptisé 'Canopy-2' - ont montré que le canakinumab associé au docetaxel n'avait pas permis d'améliorer la survie globale des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules. Novartis a reconnu que ces résultats 'ne correspondaient pas à ce qu'il espérait', mais a rappelé que deux autres essais sur le canakinumab étaient en cours en vue d'étudier l'efficacité de l'anticorps monoclonal dans les phases précoces de la maladie. 'L'un des deux principaux catalyseurs pour le titre vient d'échouer', soulignait cependant un analyste ce matin. Le titre perdait de ce fait plus de 1,5% à la Bourse de Zurich mardi dans les premiers échanges, signant la deuxième plus forte baisse d'un indice suisse SMI en repli de 0,5% à ce stade.

Valeurs associées NOVARTIS Swiss EBS Stocks -1.26%