Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis: du mieux dans le cancer du sein métastatique information fournie par Cercle Finance • 10/12/2021 à 15:46









(CercleFinance.com) - Novartis a fait part vendredi des résultats d'une étude de phase II sur Piqray, qui confirment selon lui l'efficacité de son traitement contre le cancer du sein métastatique, aussi appelé cancer du sein de stade IV.



Les données en provenance d'une première cohorte de patients traités dès le départ avec Piqray, en association avec le médicament antihormonale fulvestrant, montrent que la combinaison a permis de prolonger leur survie globale médiane de 26,4 mois.



Dans une seconde cohorte, qui suivait des patients ayant précédemment bénéficié d'une chimiothérapie ou d'un traitement endocrinien avant l'administration de Piqray, le critère d'évaluation principal de l'essai a été atteint, avec 48,7% des participants en vie ou exempts de progression de la maladie au bout de six mois.



Ces données ont été obtenues chez des patients porteurs d'une mutation du gène PIK3CA atteints d'un cancer du sein avancé exprimant des récepteurs hormonaux HR+/HER2-.





Valeurs associées NOVARTIS Swiss EBS Stocks -0.19%