Novartis: dossier pour un générique de l'Herceptin en Europe

(CercleFinance.com) - Sandoz, la filiale de médicaments biosimilaires de Novartis, a annoncé mercredi avoir soumis à l'Agence européenne du médicament (EMA) un dossier d'enregistrement concernant une version générique de l'Herceptin, l'un des anticancéreux vedettes du groupe Roche.



Trastuzumab - le nom scientifique du médicament - est un anticorps monoclonal destiné au traitement du cancer du sein dit 'HER2-positif' et de certaines cancers gastriques métastatiques.



Dans son communiqué, Sandoz dit rechercher pour la version générique du médicament les mêmes indications que la molécule d'origine.





