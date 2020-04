Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : données positives sur le traitement de la migraine Cercle Finance • 16/04/2020 à 11:58









(CercleFinance.com) - Novartis a présenté des données cliniques renforçant le rôle d'Aimovig comme traitement préventif de la migraine. Les résultats exploratoires intermédiaires d'une étude, menée avec 109 patients en Allemagne, ont montré que 80% des patients prenant Aimovig ont signalé une réduction de la gravité de la migraine, a déclaré le fabricant suisse de médicaments. Ils ont également connu 92% de crises en moins, avec une réduction moyenne de 8 jours de migraine par mois, selon le rapport. Novartis co-commercialise Aimovig aux États-Unis avec la société de biotechnologie Amgen. À l'exception du Japon, Novartis détient les droits exclusifs de commercialisation du médicament dans le reste du monde.

