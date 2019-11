Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : données positives sur l'Entresto Cercle Finance • 18/11/2019 à 12:41









(CercleFinance.com) - Le fabricant suisse de médicaments Novartis indique ce lundi que dans certains sous-groupes, le traitement avec son médicament Entresto pourrait entraîner une réduction plus importante du nombre d'hospitalisations pour insuffisance cardiaque et de décès cardiovasculaire par rapport au Valsartan, un médicament hypotenseur. Cela a particulièrement été le cas chez les femmes, par rapport aux hommes, a précisé Novartis. Par ailleurs, vendredi dernier, Novartis a annoncé que son nouveau médicament Adakveo avait été approuvé par la FDA américaine pour réduire la fréquence des crises douloureuses chez les personnes atteintes de drépanocytose.

Valeurs associées NOVARTIS SIX Swiss Exchange +0.74%