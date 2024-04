Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novartis: données positives pour le traitement du paludisme information fournie par Cercle Finance • 24/04/2024 à 10:07









(CercleFinance.com) - Novartis et Medicines for Malaria Venture (MMV) annoncent des données positives sur l'efficacité et la sécurité d'un nouveau traitement destiné aux bébés de moins de 5 kg atteints de paludisme.



Ces données positives viennent de l'étude de phase II/III CALINA, démontrant qu'une nouvelle formulation de Coartem ® (artéméther-luméfantrine) développée pour les bébés de moins de 5 kg atteints de paludisme a le profil pharmacocinétique requis et une bonne efficacité et sécurité.



L'essai a été mené dans plusieurs pays africains. Les données, qui seront présentées cette semaine lors de la 8e Conférence panafricaine sur le paludisme de l'Initiative multilatérale sur le paludisme (MIM Society) à Kigali, ont été soumises pour examen réglementaire.



' Nous sommes ravis des résultats positifs de notre étude CALINA et de faire un pas de plus vers l'introduction d'un traitement efficace contre le paludisme pour tous les groupes d'âge, y compris les nouveau-nés vulnérables ', a déclaré Shreeram Aradhye, président du développement et directeur médical chez Novartis. ' Nous sommes engagés dans la lutte contre le paludisme depuis plus de deux décennies, et cet essai réussi représente une nouvelle étape vers la garantie que tous ont accès à un traitement antipaludique approprié '.



Novartis et MMV visent à rendre le traitement disponible dès que possible aux plus jeunes nourrissons, qui n'ont actuellement pas accès à des options de traitement fondées sur des données probantes.





