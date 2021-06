Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : données positives pour Kisqali en cancer du sein Cercle Finance • 02/06/2021 à 16:13









(CercleFinance.com) - Novartis fait part de résultats de survie globale positifs pour Kisqali en association avec le fulvestrant chez les femmes ménopausées souffrant de cancer du sein métastatique HR+/HER2-, avec une survie globale médiane de 53,7 mois. La nécessité d'une chimiothérapie a été retardée à 48,1 mois avec Kisqali plus fulvestrant et à 28,8 mois avec fulvestrant seul. Les événements indésirables étaient cohérents avec les résultats d'essais de phase III précédemment rapportés.

Valeurs associées NOVARTIS Swiss EBS Stocks +1.03%