Novartis : données positives en cancer de la prostate

(CercleFinance.com) - Novartis annonce de premiers résultats positifs pour l'étude de phase III VISION, évaluant son traitement par radioligand 177Lu-PSMA-617 chez des patients atteint d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration et PSMA positif. Cette étude a en effet satisfait aux deux critères d'évaluation principaux, améliorant de manière significative la survie globale (SG) et la survie sans progression radiographique (rPFS) chez les patients par rapport au meilleur standard de soins seuls. Le profil de sécurité est cohérent avec les données rapportées des études précédentes. Les résultats de l'essai seront présentés lors d'une prochaine réunion médicale, avec des soumissions réglementaires aux États-Unis et dans l'UE prévues en 2021.

Valeurs associées NOVARTIS Swiss EBS Stocks +0.39%