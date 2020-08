Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : données positives dans le lymphome folliculaire Cercle Finance • 04/08/2020 à 09:45









(CercleFinance.com) - Novartis annonce ce matin des résultats positifs de son essai de phase II ELARA portant sur son Kymriah (tisagenlecleucel) chez les patients qui souffrent de lymphomes folliculaires en rechutes ou réfractaires. A l'analyse intérimaire, l'étude globale a atteint son objectif principal de taux de réponse complète, tel qu'évalué par un comité de revue indépendant, et aucun nouveau signal de sécurité n'a été observé. 'Les résultats de l'essai ELARA seront présentés à une réunion médicale à venir et seront inclus dans des soumissions réglementaires aux Etats-Unis et dans l'Union européenne', ajoute le laboratoire pharmaceutique suisse.

