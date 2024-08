Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novartis: données positives dans la prévention de l'ASCVD information fournie par Cercle Finance • 28/08/2024 à 08:06









(CercleFinance.com) - Novartis fait part de premiers résultats positifs de l'étude de phase 3 'V-MONO', évaluant Leqvio administré deux fois par an pour la prévention chez les patients présentant un risque faible ou modéré de développer une maladie cardiovasculaire athéroscléreuse (ASCVD).



Le produit a en effet atteint ses critères d'évaluation principaux, démontrant sa supériorité en monothérapie par rapport au placebo et à l'ézétimibe, avec une réduction cliniquement et statistiquement significative du cholestérol des lipoprotéines de basse densité (LDL-C).



Novartis prévoit de présenter les résultats de cet essai lors d'une prochaine réunion médicale et de les partager avec les organismes de réglementation, y compris la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.



'Cet essai s'ajoute au nombre croissant de données probantes sur Leqvio dans l'ensemble du spectre de l'ASCVD, alors que nous nous efforçons d'aider davantage de patients dans le besoin', commente son directeur médical Shreeram Aradhye.





