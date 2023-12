Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis: données positives dans la glomérulopathie C3 information fournie par Cercle Finance • 11/12/2023 à 09:35









(CercleFinance.com) - Novartis fait part de premiers résultats positifs pour l'étude de phase III APPEAR-C3G évaluant son iptacopan pour le traitement des patients atteints de glomérulopathie C3 (C3G), l'étude ayant atteint son critère d'évaluation principal.



L'iptacopan (200 mg deux fois par jour), ajouté à un traitement de fond, a en effet démontré une supériorité par rapport au placebo en fournissant une réduction cliniquement et statistiquement significative de la protéinurie (protéine dans l'urine) à six mois.



Le profil d'innocuité s'est montré conforme aux données précédentes. Le groupe de santé suisse prévoit de présenter les données à une prochaine réunion médicale et de les examiner avec les autorités sanitaires mondiales en vue d'éventuelles soumissions en 2024.





