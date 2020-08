Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : données positives dans l'hyperlipidémie Cercle Finance • 31/08/2020 à 14:28









(CercleFinance.com) - Novartis annonce des résultats d'une analyse post-hoc de données issues des essais de phase III ORION-10 et -11 évaluant les réponses individuelles de patients sur la réduction du cholestérol à lipoprotéines de basse densité (LDL-C) avec son inclisiran chez l'adulte. L'analyse de ce traitement de l'hyperlipidémie a montré 'un effet hautement consistant, avec un profil de sécurité et de tolérabilité similaire au placebo, chez les patients avec maladie cardiovasculaire athérosclérotique ou équivalents de risque sur 17 mois de traitement'. L'inclisiran est actuellement sous revue par la FDA des Etats-Unis et l'Agence européenne des médicaments pour le traitement de l'hyperlipidémie primaire chez les adultes ayant un LDL-C élevé tout en étant à une dose maximale tolérée de thérapie par statine.

