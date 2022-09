Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis: données positives dans l'hidrosadénite suppurée information fournie par Cercle Finance • 12/09/2022 à 07:25









(CercleFinance.com) - A l'occasion d'une présentation de dernière minute au 31e Congrès de l'Académie européenne de dermatologie et de vénéréologie (EADV), Novartis annonce des résultats positifs de deux études pivots de phase III (SUNSHINE et SUNRISE) sur son Cosentyx.



Le produit a démontré une efficacité supérieure par rapport au placebo avec une amélioration statistiquement significative des signes et symptômes cliniques courants de l'hidrosadénite suppurée modérée à sévère, avec un profil d'innocuité favorable.



Les données de ces essais ont été soumises aux autorités sanitaires en Europe et devraient l'être aux États-Unis d'ici la fin de l'année. Affection cutanée chronique et inflammatoire, l'hidrosadénite suppurée affecte jusqu'à une personne sur 100 dans le monde.





