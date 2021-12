Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis: données décevantes dans l'urticaire information fournie par Cercle Finance • 20/12/2021 à 10:20









(CercleFinance.com) - Novartis fait part de données décevantes pour ses études de phase III PEARL 1 et PEARL 2 dans l'urticaire chronique spontanée, qui ont atteint leurs objectifs principaux d'une supériorité pour ligelizumab face à placebo à la semaine 12, pais pas face à omalizumab.



'Nous continuerons d'évaluer le potentiel de ligelizumab pour apporter des bénéfices aux patients dans les domaines de l'urticaire chronique inductible et l'allergie alimentaire, où il existe des besoins non satisfaits significatifs', commente le directeur médical John Tsai.



Le laboratoire pharmaceutique suisse précise que les données complètes de phase III PEARL 1 et PEARL 2 seront rendues disponibles publiquement après l'achèvement des études, qui est prévu au second semestre de 2022.





