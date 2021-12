Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis: données de suivi positives dans le lymphome information fournie par Cercle Finance • 13/12/2021 à 09:55









(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé que son Kymriah démontrait une forte efficacité chez les patients à haut risque atteints d'un lymphome folliculaire récidive ou réfractaire, sur la base d'une analyse de sous-groupes d'un suivi sur 17 mois de l'étude pivot de phase II ELARA.



'Les taux de réponse complets et globaux et la durabilité de la réponse ont été bien maintenus dans la majorité des sous-groupes à haut risque ayant un besoin non satisfait important', a-t-il ainsi affirmé lors d'une réunion de l'American Society of Hematology.



Le suivi médian d'environ 17 mois a montré un taux de survie sans progression (SSP) de 67% à un an chez les patients ; pour ceux avec une réponse complète, la SSP à 12 mois était de 86%. Un profil d'innocuité 'remarquable' est demeuré conforme à l'analyse initiale.





