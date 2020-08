Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : données de phase III positives pour asciminib Cercle Finance • 26/08/2020 à 08:42









(CercleFinance.com) - Novartis annonce qu'en première analyse, son étude de phase III ASCEMBL a atteint son objectif principal de 'supériorité statistiquement significative' en taux de réponse moléculaire majeure à 24 semaines pour asciminib (ABL001) comparé à bosutinib. Pour rappel, l'étude évalue le traitement expérimental asciminib chez les patients adultes atteints de leucémie myéloïde chronique à chromosome Philadelphie positif en phase chronique, précédemment traités avec au moins deux inhibiteurs de la tyrosine-kinase. Les données de cet essai seront proposées pour une présentation à un prochain congrès médical et ses résultats seront partagés avec les autorités réglementaires. La FDA des Etats-Unis a octroyé une désignation de procédure accélérée pour asciminib.

