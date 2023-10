Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis: données de phase III positives en néphropathie information fournie par Cercle Finance • 02/10/2023 à 09:10









(CercleFinance.com) - Novartis fait part de premiers résultats positifs pour son étude de phase III APPLAUSE-IgAN, son iptacopan ayant démontré une réduction cliniquement et statistiquement significative de la protéinurie chez les patients atteints de néphropathie à IgA (IgAN).



'L'IgAN est une maladie rénale à médiation complémentaire, qui touche principalement les jeunes adultes et est une cause majeure de maladie rénale chronique et d'insuffisance rénale dans le monde', met en avant le groupe de santé suisse.



Novartis prévoit d'examiner ces résultats intermédiaires (neuf mois) avec la FDA afin de permettre une soumission réglementaire potentielle pour une approbation accélérée. L'étude se poursuit avec une lecture finale (24 mois) prévue en 2025.





