Novartis: données de phase III positives dans l'HPN information fournie par Cercle Finance • 24/10/2022 à 08:00









(CercleFinance.com) - Novartis indique que dans l'étude de phase III APPLY-PNH, son iptacopan en monothérapie orale expérimentale a démontré une supériorité cliniquement significative par rapport au traitement anti-C5 chez les adultes atteints d'hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN).



'L'HPN a un besoin non satisfait important qui n'est pas pris en charge par les thérapies anti-C5 ; malgré un traitement par anti-C5, une grande partie des personnes atteintes restent anémiques, fatiguées et dépendantes des transfusions sanguines', souligne-t-il.



Les résultats détaillés seront présentés lors d'une prochaine réunion médicale et inclus dans le cadre des soumissions réglementaires mondiales en 2023. L'iptacopan est aussi étudié dans des essais de phase II ou III dans d'autres indications.





