Le laboratoire pharmaceutique suisse (-2,68%, à 127,96 francs suisses) a actualisé ses perspectives financières à moyen terme. Le groupe table désormais sur une croissance annuelle moyenne (TCAC) de ses ventes nettes de 5% à taux de change constants et prévoit un retour de sa marge opérationnelle de base au-dessus de 40 % d'ici 2029.

Novartis explique que cette trajectoire sera soutenue par plusieurs médicaments phares dont les objectifs de pics de ventes annuels ont été révisés à la hausse, malgré l'impact de certaines pertes d'exclusivité, le plus important de l'histoire du groupe attendu en 2026 selon le directeur général.

Pour le produit Kesimpta, l'objectif de ventes a été relevé de 6 à 8 milliards de dollars, pour Scemblix, il est désormais attendu entre 4 et 5 milliards de dollars, et même fourchette pour le Leqvio.

Novartis compte désormais neuf actifs déjà commercialisés affichant chacun un potentiel de ventes maximales compris entre 3 et 10 milliards de dollars.

Un pipeline riche de plus de 30 actifs à fort potentiel

Outre le portefeuille actuel, le géant suisse de la pharmacie anticipe plus de 35 résultats d'études cliniques susceptibles de mener à des demandes d'homologation d'ici 2031. Le pipeline est rempli de 30 candidats-médicaments à forte valeur répartis sur quatre aires thérapeutiques clés : cardiovasculaire-rénal-métabolique, immunologie, neurosciences et oncologie. Sur ces 30 produits, plus de 20 sont en phase d'enregistrement (phase II ou III), et plus de 10 possèdent un potentiel de ventes de plusieurs milliards de dollars.

L'avis des analystes

Pour Jefferies, le relèvement des prévisions de croissance sur les trois médicaments phares renforce réellement les perspectives de croissance et réduit les risques associés à leur réalisation. Toutefois, la banque d'investissement américaine précise que les ambitions à plus long terme reposent encore largement sur des actifs soulevant des interrogations spécifiques, notamment le pacibekitug après l'étude Zeus, ou encore le del-desiran après Harbor.

En résumé, Jefferies estime que la présentation du groupe apporte davantage de précision sur l'ampleur du renouvellement du portefeuille de produits après 2030, sans toutefois lever complètement les incertitudes quant à sa probabilité de concrétisation.

La recommandation est à conserver, avec une cible de cours de 125 francs suisses.

Du côté de Citigroup, on évoque des prévisions supérieures au consensus, avec une croissance annuelle composée des ventes de 5% entre 2026 et 2031, contre 4,2% pour les analystes.

Citi explique que le marché devrait se montrer sceptique quant à la croissance post-2031 en attendant de nouvelles données sur les produits en développement, malgré des perspectives supérieures aux attentes.

La recommandation est à l'achat, avec une cible de cours de 150 francs suisses.