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Novartis dévoile des résultats positifs à 52 semaines pour le Rhapsido
information fournie par Zonebourse 12/11/2026 à 18:19

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Le groupe pharmaceutique suisse Novartis a annoncé des résultats positifs à 52 semaines issus de son programme clinique de phase III RemIND, évaluant le Rhapsido (remibrutinib) dans le traitement de l'urticaire chronique inductible (CIndU).

Ces données seront présentées lors du congrès scientifique annuel 2026 de l'American College of Allergy, Asthma & Immunology (ACAAI). Dans cette analyse à long terme portant sur le plus vaste programme de phase III jamais mené dans cette pathologie, l'administration orale de Rhapsido (25 mg deux fois par jour) a démontré une efficacité précoce et maintenue jusqu'à la 52e semaine chez les patients atteints des trois sous-types les plus fréquents de CIndU : le dermographisme symptomatique (SD), l'urticaire au froid (ColdU) et l'urticaire cholinergique (CholU).

Le profil de tolérance à 52 semaines est resté conforme aux études précédentes et à l'expérience établie dans l'urticaire chronique spontanée (CSU).

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