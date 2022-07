Novartis dévoile des résultats en baisse, les changes ont pesé

(AOF) - Le géant pharmaceutique suisse Novartis a publié un bénéfice net en recul de 41%, à 1,695 milliard de dollars (1,65 milliard d'euros) au premier trimestre. Le bénéfice par action core ou hors éléments exceptionnels, a, lui, reculé de 6% à 1,56 dollar, mais il a augmenté de 1% hors impact des changes. Le résultat opérationnel core a reculé de 2% à 4,3 milliards, mais il a progressé de 5% à taux de change constants.

Il a dévoilé un chiffre d'affaires en baisse de 1%, entre avril et juin, à près de 12,8 milliards de dollars (12,5 milliards d'euros), rognés par les effets de changes avec la force du billet vert. Hors effets de changes, ses ventes ont augmenté de 5%, a fait savoir le groupe dans un communiqué.

Sa division pharmaceutique a enregistré une hausse de 5 % de son chiffre d'affaires. Sandoz, sa division spécialisée dans les médicaments génériques, a elle aussi vu ses ventes grimper de 5%, à taux de changes constants. " La revue stratégique de Sandoz est en bonne voie et nous prévoyons une mise à jour d'ici à fin 2022 au plus tard ", a précisé le groupe, qui pourrait céder cette division.

Ces résultats s'accompagnent de la confirmation des objectifs 2022. Le géant pharmaceutique suisse vise un résultat opérationnel core en croissance à un chiffre dans le milieu de la fourchette, soit environ 5%, et un chiffre d'affaires en progression à un chiffre dans le milieu de la fourchette, soit environ 5%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une course inéluctable aux nouveaux blockbusters

Le brevet du produit vedette de Merck, l'anticancéreux Keytruda, qui représente plus de 35% de ses ventes, arrive à échéance en 2028. En dépit de la perte, depuis 2019, des brevets de ses trois produits vedette (Avastin, Herceptine, Rituxan) Roche a su, lui, renouveler son portefeuille en mettant sur le marché de nouvelles molécules. Toutefois la découverte et le lancement de nouveaux médicaments sont de plus en plus coûteux. AstraZeneca dépense environ 6 milliards de dollars par an en R&D dans une industrie pharmaceutique où la durée de vie d'un brevet ne dure que dix à quinze ans. Cela amène les laboratoires à se désengager de certaines activités. Ainsi J&J, Pfizer, GSK et, sans doute, Novartis prochainement préfèrent se recentrer sur les médicaments de spécialité et abandonnent toute activité annexe.