Novartis : deux études soulignent l'efficacité du Beovu

(CercleFinance.com) - Deux études de phase III portant sur l'efficacité du Beovu dans le traitement de la dégénérescence maculaire humide liée à l'âge (DMLA), montrent que ce médicament améliore l'acuité visuelle des patients, indique Novartis. Selon le fabricant suisse de médicaments, ces analyses montrent que les patients traités au Beovu étaient moins nombreux à souffrir de la présence de liquide persistant précoce, en comparaison aux patients sous aflibercept. Les données ont été présentées lors du congrès virtuel EURETINA 2020.

