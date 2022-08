Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis: désignation de médicament-orphelin dans la SLA information fournie par Cercle Finance • 17/08/2022 à 14:04









(CercleFinance.com) - La FDA a annoncé mardi soir avoir décidé d'accorder le statut de 'médicament orphelin' au sotuletinib dans le traitement de la sclérose latérale amyotrophique.



Le sotuletinib, un inhibiteur du récepteur de CSF-1 développé par Novartis, fait actuellement l'objet d'essais cliniques de phase 2 dans le cadre de cette indication.



La désignation de médicament orphelin est accordé par la FDA à de nouveaux traitements de maladies ou d'affections touchant une population de moins de 200.000 personnes aux Etats-Unis.



La sclérose latérale amyotrophique (SLA), également connue sous le nom de maladie de Charcot, est une maladie dégénérative grave qui conduit à un handicap progressif puis au décès dans les trois à cinq ans suivant le diagnostic.





