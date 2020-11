Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : des résultats positifs dans l'arthrite psoriasique Cercle Finance • 05/11/2020 à 12:42









(CercleFinance.com) - Novartis a dévoilé jeudi des résultats de phase III montrant que Cosentyx, son traitement contre les rhumatismes, permettait de réduire les douleurs inflammatoires liées à l'arthrite de type psoriasique. Selon les résultats d'une étude conduite sur 12 semaines, Cosentyx a généré une réponse 'significative' au niveau des synovites (inflammations des articulations) en comparaison d'un placebo, fait valoir le laboratoire suisse dans un communiqué. Cosentyx, un anticorps monoclonal humain, neutralise l'interleukine-17A, une protéine jouant un rôle clé dans l'apparition d'un certain nombre de maladies immunitaires.

Valeurs associées ALCON SIX Swiss Exchange +0.07%