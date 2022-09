Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis: des projets d'investissement dans les biothérapies information fournie par Cercle Finance • 13/09/2022 à 14:41









(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé mardi qu'il allait investir 300 millions de dollars en vue d'accroître ses capacités dans le domaine des médicaments biothérapeutiques de nouvelle génération.



Le laboratoire suisse précise que son projet d'investissement s'étendra sur plusieurs années dans des métiers allant de la production de substances actives au développement de nouveaux traitements.



Dans le détail, le groupe compte investir 100 millions de dollars au sein de son campus de St. Johann, à Bâle, afin d'établir une plateforme biologique qui viendra compléter son institut de recherche biomédicale (NIBR).



Une enveloppe de 110 millions de dollars sera consacrée en parallèle à la création d'un 'biocampus' situé à Menges (Slovénie) devant être dédié aux bonnes pratiques de fabrication (cGMP), aux procédés non-cGMP et au développement technique.



Enfin, le groupe pharmaceutique a prévu d'investir quelque 60 millions de dollars dans son campus de Schaftenau (Autriche) afin de développer ses capacités de production.



Les médicaments biothérapeutiques, parfois appelés médicaments biologiques, sont composées de substances de base telles que des acides aminés et des nucléotides dérivés d'organismes vivants.



Cette catégorie de médicaments inclut notamment les anticorps monoclonaux et les molécules ciblant l'ARN.





