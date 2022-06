Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis: des données positives dans le gliome pédiatrique information fournie par Cercle Finance • 06/06/2022 à 14:52









(CercleFinance.com) - Novartis annonce que sa combinaison Tafinlar-Mekinist a démontré une 'efficacité sans précédent' chez les patients âgés d'un à 17 ans atteints de gliome pédiatrique de bas grade BRAF V600 nécessitant un premier traitement systémique, par rapport à la chimiothérapie.



Dans une étude de phase II/III, les patients randomisés pour recevoir Tafinlar + Mekinist ont présenté un taux de réponse global (ORR) statistiquement significatif de 47%, contre 11% pour ceux randomisés pour recevoir une chimiothérapie.



'Des résultats supplémentaires ont montré qu'après un suivi médian de 18,9 mois, la survie sans progression (SSP) médiane était de 20,1 mois avec Tafinlar+Mekinist, contre 7,4 mois avec la chimiothérapie', ajoute le groupe pharmaceutique suisse.





