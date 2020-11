Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : des analyses montrent l'efficacité de l'inclisiran Cercle Finance • 13/11/2020 à 16:21









(CercleFinance.com) - Novartis a présenté aujourd'hui les résultats de deux analyses portant sur l'inclisiran, comme traitement de l'hyperlipidémie, l'excès de lipides dans le sang. L'idée était d'évaluer si le sexe et l'âge des patients avaient un impact sur l'efficacité et/ou l'innocuité du traitement. Novartis indique que les données ont montré qu'au 17e mois, l'inclisiran était bien toléré et permettait une réduction efficace et durable du cholestérol des lipoprotéines de basse densité (LDL-C) lorsqu'il était utilisé en association avec d'autres traitements hypolipidémiants, indépendamment de l'âge et du sexe des patients. 'Que vous les regardiez du point de vue de l'âge ou du sexe, les analyses de l'inclisiran continuent d'être cohérentes avec une réduction efficace et soutenue du LDL-C pendant l'intervalle de dosage', a déclaré David Soergel, MD, responsable mondial des médicaments cardiovasculaires, rénaux et métaboliques chez Novartis. Novartis prévoit une décision réglementaire finale en Europe avant la fin de l'année. Aux Etats-Unis, la FDA examine toujours la demande.

